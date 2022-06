Churrasqueiras modernas: 10 fantásticos modelos!

Para aqueles que amam ser anfitriões e receber em casa os amigos e familiares, não há nada melhor do que passar uma bela tarde em volta da churrasqueira com a companhia de todos. Adoram aqueles almoços que avançam para o café da tarde, com todos reunidos prolongando-se pela noite entre boas conversas e bebidinhas. Que saudades desses deliciosos momentos de verão!

Mas a verdade é que não precisamos de um excelente motivo para tais reuniões entre pessoas queridas, quer sejam visitas dos pais, colegas de trabalho ou ainda amigos de longa data que estão passando pela cidade e pretendem ficar pra semana. Quando pensamos num deliciosos churrasco ou almoço com imensa variação num cardápio saudável

e gostoso, já imaginamos logo um grande jardim, com uma mesa rodeada de cadeiras e um lugar preparado com o carvão já em brasa. Mas este não é o único modelo e solução! Continue lendo nosso artigo e você se surpreenderá com todas as opções e variações de churrasqueiras que encontramos especialmente para você!