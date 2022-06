Uma casa simplesmente fantástica

Desta vez chegamos à cidade de Rosário, localizada no distrito de Évora em Portugal, onde conheceremos um belíssimo projeto de autoria do jovem escritório Vismaracorsi Arquitectos. O estúdio liderado pelos arquitetos Luciano Vismara e María Corsi nos levará a uma de suas mais interessantes obras, a Casa C Puerto Rodán.

Localizada num bairro privado a cerca de 30km da cidade de Rosário, esta casa é composta por um volume fechado e baixo, onde se distribuem as diferentes áreas sociais e privadas. Desenvolvida totalmente num piso térreo, a solução encontrada para a garagem foi localizá-la no subsolo. No interior, perto das principais entradas, localizam-se as divisões de ambientes: escritório, sala de estar, cozinha, despensa, suíte principal, quarto de hóspedes, banheiro, solário, piscina e ainda uma lavandaria e área de armazenamento.

Então vamos conhecer estas imagens incríveis! Esperamos estes espaços contemporâneos possam chamar sua atenção. Não deixe de nos contar o que achou deles. Até já!