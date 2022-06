Uma vila italiana com clima de romance!

Se nas superfícies externas predominam as texturas e cores naturais das pedras, no interior dos ambientes predominam as cores neutras. As paredes foram pintadas de branco, mas mantiveram sua textura original. As peças de madeira da cobertura também foram pintadas de branco. O piso de madeira manteve o aspecto rústico e deu um toque de acolhimento ao interior. Na sala de estar móveis e assessórios na cor branca se mimetizam no ambiente, criando uma atmosfera suave e sofisticada.