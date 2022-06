Luxo: Mesas de trabalho extraordinárias

Uma mesa extraordinária às vezes chama para um cenário ainda mais impressionante, como este espaço de trabalho de uma casa em plena a natureza circundante. A casa construída como foco em um ambiente natural, deixa uma impressão de que o escritório está localizado em uma área que pertencia à um jardim de inverno, devido ao seu cenário rústico e cercado de vidro e verde.

Os proprietários desta casa decidiram permitir que a beleza natural envolvente para ser visto sempre que possível, com janelas do piso ao teto janelas sendo uma característica dominante. Esta mesa foi produzida no mesmo tom de madeira clara que apresenta toda a casa, com um design mais discreto.