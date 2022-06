Salas de estar luxuosas

No show room criado especialmente para o evento da Casa Cor do ano passado, a arquiteta Brunete Fraccaroli desenvolveu o projeto que chamou de Meu Mundo em Chocolate esse espaço reflete uma atmosfera de luxo e bem estar com cores quentes como o marrom chocolate nas paredes e mobiliário e o dourado que foi distribuído nos detalhes de decoração. O resultado foi surpreendente! Para finalizar, vasos com plantas acrescentam um toque harmonioso entre esta glamourosa décor.

E agora com tantas inspirações você deve estar louco para repaginar a sala de estar?!