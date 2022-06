Piso de pedras naturais

Há algo para sempre elegante e sofisticado sobre piso de pedra natural, talvez seja o fato de desse tipo de piso conseguir se transcender através de séculos até a era moderna como uma das opções mais populares para pavimento.

Para aqueles que já têm experiência com piso de pedra natural sabe o quanto é ótimo para pessoas com alergias e é muito mais fácil de manter limpo do que outras superfícies como piso laminado carpete. Em climas mais frios esse tipo de piso é muito mais fácil de cuidar em termos de manutenção do que outros materiais.

Embora a escolha possa não parecer fácil, na verdade existem alguns fatores importantes a considerar antes de escolher o tipo de piso de pedra natural que você acha o ideal para a sua casa.

Poros: Não, nós não estamos falando sobre o seu pele.

A quantidade de poros na pedra natural indica quão resistente a manchas na superfície vai ser. A quantidade e tamanho desses poros devem ser considerados, especialmente em áreas que são usados em uma base diária. Escolha pedras rústicas como a ardósia e granito, neste caso, eles são uma escolha excelente para áreas que são utilizadas com frequência.

Balcões de cozinha e banheiros, por exemplo, podem funcionar muito bem com pedras mais suaves, como mármore, com uma película protetora aplicada sobre esse tipo de pedra, significa que só necessitam de limpeza mais profunda, quando surgem as manchas intermitente.

Tamanho: Você está querendo instalar azulejos de pedra naturais?

Considere o tamanho e a cor de cada azulejo. Se o quarto for pequeno, pense em usar azulegos grandes que darão uma ilusão de espaço adicional, bem como as cores mais claras.

Orçamento: Alguns tipos de pedra requerem mais manutenção do que outros, e são definitivamente mais caras.

Não se estresse se você não puder pagar pela sua primeira escolha. Pense sobre uma substituição de mármore para Caesarstone (uma placa de superfície feita de quartzo), ou talvez até mesmo travertino (placa de rocha calcária, comum na Itália e Vaticano), para uma escolha com um orçamento mais amigável.

Hoje a homify, vai apresentar uma série de opções de revestimento em pedra natural, e esperamos assim ajudar você com esse tema que pode ser, digamos, um tanto confuso.