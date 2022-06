Como transformar uma cozinha sem graça em uma joia moderna

Como mencionado anteriormente, dois ambientes distintos foram criados – sem abrir mão de uma agradável sensação de homogeneidade.

A cozinha, no canto esquerdo da imagem, permite que o proprietário possa cozinhar e experimentar novas receitas em silêncio absoluto, enquanto a área de jantar, retratada no centro, se desenvolve em uma área mais ampla e iluminada.

O teto luminoso é composto de vários spots de luz, enquanto para a mesa, os designers pensaram em pés de metal, com a sua cor cinza brilhante contrastando com os tons escuros e lustrados do piso. O sistema de iluminação inteiro foi substituído por novas e modernas instalações que valorizam o jogo criado entre as paredes brancas e elementos metálicos.

É evidente que este design renovado e moderno não tem nada a ver com a antiga cozinha sombria e certamente vai animar o proprietário!