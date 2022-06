Como fazer móveis de palete

Fazer uma cama com paletes é um trabalho prazeroso, mais fácil do que se imagina e com um custo muito menor do que as camas oferecidas no mercado. Para montar a base, você precisará apenas de quatro paletes, em caso de uma cama mais baixa, ou mais um empilhamento sobre a base até que a altura seja a desejada. Para formar a base, coloque as peças em formato de T, ou seja, empilhe as peças na parte de trás com o formato delas em vertical, deixando-as paralelas uma a outra. Na parte superior, coloque as peças na horizontal, de forma com que sobrem na lateral da cama. Desta forma, além de ter a cama aconchegante e muito original, você terá ainda pequenos espaços que servirão como base para guardar objetos, como livros e outros. Para a cabeceira, você poderá utilizar mais duas peças pequenas de paletes com uma tábua pregada entre ambas, para ter o acabamento perfeito do seu móvel.