Fachada: 15 portões e portas para impressionar toda vizinhança!

Não é nenhuma novidade que a primeira impressão é importante, principalmente para quem passa por uma residência e depara com uma bela fachada e consequentemente por um portão ou porta principal. Os portões podem possuir diferentes estilos e com mistura de materiais ou não, pois tudo dependerá da escolha de cada morador e do seu orçamento.

Se pretende construir ou reformar sua casa, saiba que o portão automático é o mais procurado no mercado, claro, que também tem o manual que pode combinar com a fachada para que não fuja do estilo da sua residência. Agora, o mais tradicional e barato são os de ferro, mas para quem deseja um portão moderno pode escolher pelo alumínio ou madeira, pois são de alta qualidade.

Os portões são fabricados em diversos tipos de materiais, tamanhos e formatos, o que influência no seu preço final, mas é importante saber escolher o modelo ideal para sua casa, além de garantir sua privacidade e segurança! Vamos conferir algumas imagens!