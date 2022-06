Organização em casa: 7 closets e armários fantásticos!

Um armário confortável e bonito é o que todos nós gostaríamos de ter, principalmente quando o assunto é escolher uma roupa para sair ou para ir trabalhar. Resguarde suas roupas com a força da madeira! Os armários são um pedaço de uma casa sensacional, pois são úteis, são impressionantes, são fundamentais para a organização, e se além de tudo isso são feitos de madeira – a aparência pode ser muito mais fabulosa.

E a madeira vai bem com tudo, com o rústico, moderno, Mediterrâneo; entre outros estilos. Com a variedade da matéria prima, você pode obter uma intensa aparência de cor e personalidade. Você do armário de madeira? Então, sejam dormitórios urbanos, rústicos ou minimalistas, há opções para todos os gostos. Escolha seu closet favorito e transforme o espaço para guardar as suas roupas. Inspire-se!