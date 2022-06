Uma casa projetada para economizar dinheiro e eletricidade!

Falando de cuidados em casa com as tecnologias ambientais passivas, podemos assumir que vamos encontrar sistemas de redução de água no banheiro. O benefício permite que o chuveiro tenha alta eficiência e excelente pressão, mas com um gasto mínimo de água, entra também no mesmo sistema o vaso sanitário e a pia. Aqui tudo foi construído para evitar o desperdício. Somado a isso, temos um design moderno com linhas limpas, simples, convidativo para um banho de banheira e relaxar depois de um longo dia.