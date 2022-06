Cozinha: revestindo a parede do fogão e da pia!

A cerâmica está entre as opções mais populares encontrada no mercado, especialmente pela relação custo-benefício, pois oferece uma variedade de estilos, cores e texturas. Aliás, a cerâmica é extremamente prática no sentido de manutenção e limpeza.

Porém é preciso tomar certo cuidado com o rejunte, que pode acumular gordura, manchar ou escurecer com o passar do tempo, por isso é necessário sua limpeza diária após cozinhar. Nesse modelo de cozinha moderna, o estilo dos azulejos imitando ladrilho hidráulico é um charme à parte.