Prepare a sua casa para a noite da virada!

Para deixar a decoração do ano novo mais elegante e bonita, é muito importante estar atento a todos os detalhes para a decoração sair perfeita. Para a ceia de réveillon é preciso ter cuidado, e caprichar na decoração, para tornar a mesa confortável e com tudo que se precisa. Em uma mesa de fim de ano, não podem faltar as velas e luminárias diferentes, fica lindo! Espalhe as velas pela sala de jantar, use candelabros diferentes, castiçais e até garrafas vazias para velas finas. A disposição dos pratos, os copos utilizados, as flores e arranjos sobre a mesa, as bebidas, enfim, todos os elementos na decoração transmitem elegância e fazem diferença na decoração.