Dicas para preparar a mesa da ceia de Natal!

Sabemos bem que a ceia deve ser a grande estrela da mesa natalina, porém decorá-la de um jeito especial dá ainda mais charme à ocasião. Além das louças para servir e das travessas e pratos, lembre-se de adicionar pequenos enfeites, como porta-guardanapos, velas e outros mimos que não ocupem muito espaço. Antes de servir as delícias do jantar, recheie a mesa com petiscos natalinos, como nozes, castanhas, uvas e frutas cristalizadas que saciam o apetite enquanto o principal não vem e ainda dão um charme natural à decoração. Esta mesa é decorada com os produtos de cama e banho da empresa londrina, The Linen Works.