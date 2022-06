8 espaços para churrasqueira completamente à prova do clima

Um espaço que é quase uma casa completa, visto todos os equipamentos que ele possui. Não só o necessário para cozinhar e comer, mas também para se entreter e passar horas de descanso e relaxamento: climatizador, aparelho de som, TV de tela grande e home theater com filmes. As janelas são protegidas com black-outs que fornecem escuridão total para as noites de cinema. A mesa confortável e espaçosa tem lugar para 10 pessoas sentadas. O que mais se pode pedir em um churrasco?