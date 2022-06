Esta casa rústica tem um segredo muito bem guardado

Já dentro do lar, somos surpreendidos pela beleza na decoração moderna da sala de estar. O amplo espaço é divisado a partir do teto, onde a parte mais baixa marca o limite da sala com o hall de entrada. Ao fundo, os caibros no teto lembram da alma rústica do lar. A escolha por cores claras no piso, parede e teto, distribui perfeitamente a presença da iluminação natural.