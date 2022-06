8 boas ideias de mesas para organizar a sua sala de jantar

Simples e confortável. Não há muito o que inventar para organizar uma boa sala de jantar. Estes espaços são, geralmente, integrados à cozinha e sala de estar, onde a família se reúne para começar e terminar o dia fazendo as refeições juntos.

O principal elemento deste ambiente é, sem dúvidas, a mesa. Junto com o conjunto de cadeiras escolhido, a mesa será primordial para que todos sintam-se confortados para alcançar alimentos e utensílios sem esforços. Algumas dicas, como manter uma distância mínima de 90 cm. entre móveis e parede, auxiliam para que este espaço esteja sempre agradável – seja para rápidas refeições ou para o encontro de toda a família para saborear as receitas do lar.

Partindo deste tema, trouxemos hoje 8 boas ideias com mesas perfeitas para decorar a sua sala de jantar. São ideias que valorizam os espaços, cria, corredores mais confortáveis e oferecem um ponto de conforto adicional ao lar, não sendo utilizado apenas para refeições. Com a proximidade de períodos festivos, como o Natal, temos a certeza de que as melhores escolhas serão essenciais para confraternizações mais completas.

Por isto, siga conosco pelas imagens abaixo, aproveite as boas opções e inspire-se para desfrutar de momentos ainda mais saboroso no seu lar!