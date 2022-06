Como montar sua biblioteca particular

As estantes e prateleiras podem ser em diferentes estilos. Uma biblioteca mais clássica pode apresentar estantes em madeira com portas de vidro ou inteiriças. Outra mais moderna pode optar por estantes e prateleiras em ferro e madeira escura, com design arrojado. Para outros, o bonito é ter nichos embutidos diretamente na parede de alvenaria. Enfim, estilos não faltam e devem ser pensados para todo o mobiliário do ambiente. Na biblioteca em estilo rústico da imagem acima, projetada por Idalia Daudt Arquitetura e Design de Interiores, a parede que recebe a biblioteca conta com uma escada deslizante e com armários inferiores para guardar outros itens. O tapete de pele animal confere aconchego ao espaço, que conta com sofá e poltrona confortáveis em tom neutro.