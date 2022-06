Antes e Depois: A recuperação fantástica de um sótão

Com o novo espaço destinado às crianças, era fundamental pensar em aspectos que oferecessem segurança para as brincadeiras do dia a dia. Entre as soluções, estão o gradeamento do limite de espaço com o piso mais baixo. A escada também ganha uma grade de proteção que pode ser removida pelos adultos no momento em que estiverem próximos. Todos os cuidados necessários foram tomados para que a diversão seja a única coisa a chamar a atenção dos pequenos.