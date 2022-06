8 cozinhas modernas para copiar se falta espaço

Provavelmente, você já deve ter lido que cozinhas pequenas não combinam com cores fortes. Mas isso tem muito mais a ver com a sua personalidade do que com o tamanho da cozinha. A maneira correta é criar um contraste entre cores fortes e outras neutras, como na cozinha da imagem acima, em que o branco contrabalança o azul brilhante. De qualquer modo, não é tão problemático quando os tons fortes envolvidos são de cores frias. Com as cores quentes, procure usar apenas uma parede ou a faixa entre os armários superiores e a bancada da pia.