14 ideias espetaculares para decorar sua casa com tijolo aparente

A criatividade é infinita no decor, sempre com novas soluções que faz parte do espírito que move o designer de interiores, pois lidar com formas e materiais adequadamente pode nos dar grandes inspirações para transformar os nossos espaços. Também podemos tomar como um excelente exemplo o tijolo, afinal é uma matéria prima riquíssima para deixar qualquer ambiente incrível e com um estilo personalizado.

Ao utilizar o tijolo aparente na sua decoração, facilmente nascerá um ar rústico, moderno e descolado ao mesmo tempo. Pois se trata de um item versátil, um recurso que pode ser usado do banheiro à fachada, ou seja, sem nenhuma restrição! Neste livro de ideias entram os tijolos que podem ficar aparentes e tornam-se elementos decorativos.

Na realidade, pode ser o detalhe que trará equilíbrio a ambientes modernos e contemporâneos. Então, selecionamos diversos espaços decorados com o tijolo à vista para você se inspirar!