37 boas ideias para ter o seu próprio jardim vertical

Felicidade nos pequenos detalhes. Harmonia nas pequenas escolhas. As plantas com suas formas, cores e perfumes são escolhas que nunca falham. Com a presença delas, o lar fica mais agradável, a rotina ganha mais delicadeza, o cuidado fica mais atencioso. São companheiras ideias.

Sabendo disto, trouxemos hoje 37 ótimas ideias para que você também possa contar com um jardim. Se por um segundo pensou na falta de espaço disponível no seu lar, então é hora de olhar para as paredes vazia da sua casa. Qualquer pequeno espaço vertical pode ganhar também a presença de plantas. E é isso o que você irá conferir abaixo, com ideias simples e prontas para serem copiadas.

Siga conosco e inspire-se!