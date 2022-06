Arquitetura natural: esta casa é perfeita para qualquer estação do ano

A madeira foi usada do chão ao teto para manter o ambiente aconchegante e deixar as temperaturas mais baixas do lado de fora. Alguns móveis resgatam o estilo asiático junto com o sofá marrom e o carpete cinza que dão os últimos retoques para alcançar um estilo excepcional. Entretanto é a janela que rouba toda a atenção. Graças à ela é possível observar as quatro estações do ano.