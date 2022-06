Como renovar seu quintal sem gastar horrores

Com a chegada do verão vem também o desejo de desfrutar do ar livre e se conectar com a natureza. Sabemos que para muitos as férias ainda estão longe. Por isso, aos finais de semana, início da manhã ou quem sabe um tempinho livre no final da tarde todos os dias é possível aproveitar por algumas horas aquele espaço que se tem, se você é sortudo ou sortuda o suficiente para ter uma moradia que permita um quintal ou ambiente ao ar livre.

No homify você encontra as melhores idéias para aproveitar ainda mais o espaço disponível no seu quintal ou varanda e aproveitar as paisagens da estação mais esperada do ano!

Não perca essas idéias profissionais e coloque a mão na massa agora mesmo. Ou se você procura um arquiteto, já sabe também onde encontrá-lo.