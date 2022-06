10 chuveiros para conferir na hora de renovar o banheiro

O chuveiro já percorreu um longo caminho em sua história. Sua origem é associada aos os gregos antigos, que fizeram uso de grandes salas comuns nos aquedutos onde poderiam desfrutar de uma boa ducha de água em seus corpos. Mais tarde, os romanos não queriam ficar para trás e mantiveram este hábito, tornando-o mais frequente em suas casas de banho, muito populares na época.

Somente no século XX o cuidado pessoal do corpo começou a crescer mais, e seu uso do chuveiro generalizou-se até chegar ao ponto como é hoje.

Devido ao ritmo acelerado de hoje em dia, é sempre mais conveniente tomar um banho de chuveiro do que de banheira. Não há mais tanta disponibilidade para tais prazeres que demandam mais tempo e dedicação. No entanto, as pessoas também encontram prazer no chuveiro, ao considerá-lo como uma pausa para relaxamento e intimidade.

Hoje dedicamos este livro de ideias para os banheiros contarem com lindos chuveiros, com excelente design e cheios de charme. Não perca esta seleção que certamente vai te inspirar!