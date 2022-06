Casa portátil de 72 m²

Este não é o primeiro artigo em nossa revista que se refere à casa modular e certamente não será o último. Como o seu nome sugere, a construção de tais casas é realizada com base em módulos pré-fabricados anteriormente. Este método de construção permite a concepção de casas com configurações diferentes, tamanhos e formas variáveis, sejam feitas de acordo com as necessidades de cada futuro morador. Além disso, deve notar-se que este método é muito mais rápido e mais eficiente do que a construção tradicional.

