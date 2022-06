Um área para fumantes dentro de um jardim

A escolha deste tipo de concreto para um projeto como este fumódromo não é acidental. Os arquitetos estavam bem cientes das possibilidades que este material poderia oferecer para o projeto: deixar o ambiente idílico e translúcido que permite diferentes efeitos de cores e formas dependendo da luz. O interior deste cubo possui um efeito surreal como um teatro de sombras, à noite as luzes do projetadas de forma natural criam uma sensação de leveza que torna a rugosidade do concreto em um suave tecido.