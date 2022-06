6 incríveis terraços com ideias para copiar na sua casa

No final de semana de muitos brasileiros, o churrasco já é de praxe. Áreas externas com churrasqueira, naturalmente tornam-se lugares perfeitos para receber os amigos e familiares aos finais de semana em pequenos eventos. Quanto mais prática e confortável for a sua área de lazer, mais convidativa será.

No projeto a cima a churrasqueira foi projetada com um design contemporâneo, onde a forma e a função se encontram em total equilíbrio. A bancada que divide a área de trabalho da área de estar é cada vez mais encontrada em cozinhas modernas, e aqui a lição é que este estilo também fica maravilhoso do lado de fora da casa. Além de fazer este limite sútil, a bancada ainda é perfeita para o churrasqueiro não ficar sozinho e a situação ser mais descontraída.