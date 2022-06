12 ideias para revestir paredes com a elegância das pedras

Neste quarto, a rusticidade oferece o aconchego perfeito para que as noites de sono sejam as mais agradáveis o possível. O piso laminado com textura de madeira faz ótima soma com o mezanino construído com madeira de demolição. Nas paredes, o tom claro das pedras valoriza o acolhimento do espaço. A ideia de revestir a escada lateral com espelhos ofereceu um efeito excelente à composição.