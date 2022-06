Paredes decorativas: 10 ideias para separar ambientes com estilo

Há muitas maneiras de dividir um ambiente de uma casa e saiba que as paredes também podem ser úteis e exercer a função de separar espaços. As paredes decorativas não só adornam, mas funcionam como zonas divisórias, tudo depende de onde ela está localizada e de outros fatores como o tamanho do mobiliário, como é a iluminação, se há prateleiras, etc.

Neste livro de ideias, vamos mostrar 10 opções para deixar a sua habitação mais organizada. Você vai ver o quão versátil e gratificante pode ser uma reforma como esta! Vamos lá?