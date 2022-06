As fabulosas piscinas de aço inoxidável

Já imaginou sentir a sensação de férias dentro da sua própria propriedade? Que delícia pode aproveitar os dias de verão após o trabalho com toda a família! Para muitos o resumo de tudo isso é ter uma bela piscina em casa.

Uma piscina no jardim é com certeza o sonho de consumo de muitos, e como não ser, piscinas são perfeitas para aproveitar os dias de lazer em paz e também garantem diversão para todos!

Hoje, nós da homify, mostramos para você a nova tendência: Piscinas de aço inoxidável! As piscinas de aço são ideais pois são à provas de materiais corrosivos, são mais leves do que as piscinas de concreto, não possuem defeitos nas fissuras, não são afetadas com a aço do tempo e o melhor – quase não exigem manutenção!

A aparência, tamanho, design e tipo de piscina, fica ao seu critério, hoje os modelos ultra modernos de piscinas em aço inoxidável contém os mais diversos designs e você pode optar por um modelo pequeno ou até por modelos que possuem raia olímpica. Também há aqueles modelos que imitam uma lagoa natural e claros os designs luxuosos e com água térmica. As piscinas de aço inoxidável são perfeitas para relaxamento e também para atividades esportivas, venha conhecer alguns modelos desenvolvidos pelos especialistas alemães da Polytherm.