Casa inova com ideias de paisagismo!

A fachada frontal é marcada pela estrutura metálica aparente, pelas esquadrias de madeira e um jardim vertical com 11 metros de altura. Com folhas de vidro e veneziana com palhetas articuladas, as esquadrias de madeira foram projetadas para garantir privacidade, além de controlar a luminosidade e a ventilação nos espaços. Devido às dimensões reduzidas do terreno, de apenas 60 m², a arquiteta criou um jardim vertical que reveste todas as superfícies da casa, desde o muro da rua e os muros laterais à fachada principal, que trouxe a natureza para o interior do terreno e coloriu a rua de verde. Por causa da dificuldade de manutenção do jardim vertical, uma estrutura permanente, com roldanas e pontos de ancoragem no topo da fachada foi projetada para garantir o conforto e segurança do jardineiro que cuidará da manutenção periódica dos jardins.

