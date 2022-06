Lareiras modernas para a sua casa

Espaço do Traço arquitetura

A lareira com um estilo mais litorâneo pode ser uma aposta certa para muitos de nós. Elegante, sofisticada e original, esse modelo foi escolhido pela empresa de arquitetura Espaço do Traço para produzir um efeito acolhedor nessa casa. A lareira foi revestida com mármore na mesma tonalidade da paleta de cores presentes na decoração da casa. Discreta, elegante e atraente – precisa dizer mais?!