Como remodelar uma casa com sucesso?

A escolha do piso é um passo fundamental ao reformar a casa. Se os originais estão em boas condições, muitas vezes a solução mais simples e conveniente é mante-los, especialmente em um prédio antigo. Os arquitetos e designers de interiores contemporâneos nos ensinam a apreciar cada vez mais, por exemplo, os antigos ladrilhos do início do século. Se mesmo diante desta dica, a preferência for substituir os pisos, o parquet é um acabamento impressionante. Como alternativa, o mercado apresenta ótimos acabamentos com efeito de madeira, como o porcelanato, que tem um preço ótimo e grande qualidade; especialmente para os banheiros, pois resistente bem à umidade.