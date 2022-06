Uma transformação repleta de cores!

Aqui está o novo banheiro! Com uma pequena cirurgia ficou completamente diferente e agora brilha com sua nova luz. Eram necessárias apenas duas intervenções para transformá-lo: pintar uma parte da parede com uma cor vibrante e quente para torná-lo muito mais acolhedor e revestir uma outra parte com pedras cinzas para produzir movimento e trazer um toque de elegância!