Um apartamento elegante e luminoso para se inspirar

A cozinha cria certa continuidade com o resto da casa, no que diz respeito aos materiais. Por motivo de praticidade e higiene, o piso conta com revestimento em ladrilhos, que não deixam ver nenhuma junta. A cor se harmoniza com o piso em madeira da sala de jantar. Já o mobiliário é simples e todo branco, refletindo a luminosidade. Já os puxadores metálicos dão um ar moderno ao espaço. Para dicas de cozinhas integradas a salas de estar, leia este artigo.