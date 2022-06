Rústica e moderna: esta casa vai conquistar você

A linda fachada desta casa impressiona pelos detalhes. As paredes de cor clara oferecem neutralidade para que a textura das pedras nas colunas e muretas fiquem ainda mais valorizadas. A delicadeza do jardim com flores coloridas complementa com beleza impecável o desenho frontal da casa. No piso superior, lajes com linhas amplas e alongadas deram toque moderno à estrutura.