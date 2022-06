19 modelos de muros residenciais para sua inspiração!

O ditado é popular e diz: A primeira impressão é a que fica ; então, na hora de construir ou reformar sua casa vale a pena escolher um muro marcante e com características que representem o seu estilo; entretanto não pode descuidar da segurança e as vezes é preciso construir um paredão, mas vamos combinar que um muro moderno pode ser também atrativo e, por isso considere o projeto arquitetônico da sua residência.

Afinal, o nosso lar é como um grande peito que detém os mais preciosos tesouros: nossa família e alguns pertences que consideramos importantes, e ter um muro é como ter uma ponte entre a sua casa e o lado de fora, mas isso não significa que você irá fechar por completo sua residência com o resto do bairro, nada disso! Na verdade, ter um muro significa que você gosta de estar ao ar livre, mas com o conforto e privacidade que apenas o seu lar pode oferecer. É compreensível que para tal proteção seja necessário construir um paredão, um muro ou uma grade.

Reunimos alguns modelos para fazer bem os limites de sua propriedade, além de deixá-la com um olhar interessante. Confira!