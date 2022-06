6 passos simples para renovar o seu quarto!

Aqui temos um lindo quarto com uma pequena área convidativa para descansar. O projeto de Bloomint Design é absolutamente criativo e que pode ser copiado. Mas, nem todo mundo conta com um espaço amplo para fazer uma mini sala de estar, então atente-se aos detalhes, exemplo, o tapete tem o poder de tornar o dormitório mais aconchegante, especialmente se o revestimento do seu piso for frio, no entanto um modelo sem estampas, pois podem mudar radicalmente o visual do quarto. Escolha por uma tapeçaria lisa ou apenas com duas tonalidades, como mostra a imagem.