Um pequeno apartamento transformado no sul da França

O homify mostrará uma transformação completa de um pequeno apartamento vazio no sul da França, nas margens do rio Garona. O escritório Mint Design, localizado em Toulouse – será o responsável pelo projeto que iremos conferir no livro de ideias de hoje.

O escritório contratado recebeu a missão de repaginar um apartamento recém comprado. Eles poderiam escolher cuidadosamente a mobília, principalmente a paleta de cores. Porém, um item importante para realizar o desafio: orçamento limitado. Ou seja, foi preciso ousar no projeto e apresentar um resultado final incrível para os proprietários, no caso um jovem casal.

Então, você está curioso para ver o antes e depois? Vamos lá!