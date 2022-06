8 cozinhas em estilo bar perfeitas para te inspirar

Quando pensamos em uma cozinha somada em bar, logo imaginamos um amplo balcão onde, de alguma maneira, as bebidas serão organizadas com praticidade. Este é, sem dúvidas, um bom caminho, mas não deve ser o único. Com soluções criativas é possível ir muito além no projeto desejado.

Nesta cozinha, por exemplo, o balcão pode ser utilizado para divisar a cozinha e ser utilizado para drinks e refeições do dia a dia. Contudo, é no espaço aéreo sobre o balcão que mora o segredo da organização, já que ali, na estrutura de gesso, a decoração ganha charme, modernidade e o armazenamento de bebidas poderá ser discreto.