Antes & Depois: A renovação de um palacete secular

Com uma entrada impressionante, com uma planta retangular, com teto abobadado, no qual está inserida uma escada de ferro com arquitetura arcobotante, proveniente do estilo gótico da época. A estrutura desta envergadura dá ampla importância para a entrada do átrio e, consequentemente, todo o edifício, graças à presença de materiais valiosos, como um piso quadriculado em mármore de Carrara e bardiglio. O corrimão de ferro foi trabalhado com detalhes em madeira e o piso revestido com ardósia.