Antes & Depois: Uma garagem que virou um loft

O Studio OXL com base em Roterdão, na Holanda, foi o responsável por este mega projeto de remodelação. Desta vez o espaço remodelado não foi o tradicional apartamento, mas sim uma garagem que passou de uma oficina à um lindo loft com visual moderno e contemporâneo.

Ninguém conseguiria imaginar que seria possível transformar esta garagem de um ex-carpinteiro se transformaria em um lindo e luxuoso loft com eficiência energética ecológica.

O edifício está localizado num bairro tipico e com características do século 19, com arquitetura austera e de revestimento de tijolos vermelhos o bairro pode ser classificado como um bairro fashion e almejado por muitos. A propriedade possui apenas 30 metros de profundidade foi equipada com um hall de entrada, cozinha, sala de estar e de jantar,corredor de acesso, pátio, escritório, 3 quartos e um banheiro. Veja a seguir todos os detalhes desse audacioso projeto que desafia as leis da arquitetura.