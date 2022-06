Antes & Depois: Casa do chapéu virado

os espaços implementados no jardim exterior, conta com uma área de pavimento e outra com gramado. O tipo de piso escolhido foi o mármore azulino cascais. A varanda do piso térreo é protegida por uma cobertura da lage do piso superior. Durante a renovação do jardim houve uma preocupação na escolha cuidadosa das novas vegetações e apenas árvores existente foram mantidas.