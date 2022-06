Esta casa econômica tem 8 dicas fáceis de serem copiadas

A aposta no contraste entre revestimento é prática e confere um ótimo resultado final. No banheiro, a experiência do banho fica ainda mais agradável com as paredes de cerâmica com texturas de pedra. No piso, o contraste de cores entre o tom escuro da cerâmica no espaço de banho e o laminado com efeito de madeira no lavabo, trouxe ótimo visual para o espaço de poucos metros.