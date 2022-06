12 maneiras para revestir as paredes com pedras decorativas!

Com características fortes, como resistência, durabilidade e beleza, as pedras são apreciadas e usadas pelo homem de diversas maneiras. Exemplo, na moda, as pedrarias surgem em joias e peças de vestuário, que têm seu preço valorizado de acordo com o tipo de corte, polimento e raridade da pedra.

Em se tratando da arquitetura não é muito diferente, pois as pedras contribuem com a função estética do ambiente, além de oferecerem maior resistência à parede. Entretanto, para que o resultado fique perfeito, requer profissionais especializados na sua aplicação. Esse é um ponto muito importante a considerar.

Além desse fator, e mesmo oferecendo um alto valor estético para a residência, seja nos muros, na fachada ou em áreas internas, o uso das pedras decorativas deve ser comedido, de modo que apenas uma ou outra parede receba o revestimento.

Se você gosta da ideia de ter uma parede interna da sua casa ou apartamento revestida com algum modelo de pedra natural, mas está na dúvida sobre o cômodo que deve escolher, qual tipo de pedra usar ou se o resultado vai ficar bom, veja a seguir algumas imagens para inspiração.