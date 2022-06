Uma moderna e radiante residência de uma família paranaense!

Vamos falar de uma residência que foi especialmente projetada, desde o desenho arquitetônico externo, assim como o detalhamento de seus interiores, para um jovem casal e seus dois filhos no estado do Paraná. O estilo descontraído dos moradores uniu-se a funcionalidade e conforto da construção moderna.

O projeto foi desenvolvido para criar a maior comodidade para seus proprietários, sendo assim, a residência teve sua planta distribuída da seguinte forma: no térreo encontra-se o home theater, a sala de jantar/estar, cozinha, área de lazer/churrasqueira, brinquedoteca e mais uma linda piscina. No pavimento superior estão as três suítes e, além do escritório do casal.

O resultado tem sido um edifício com linhas retas, alturas e volumes sobrepostos, numa área de 397.6 m², na cidade de Maringá, Paraná. O escritório responsável pelo projeto: CABRAL ARQUITETURA LTDA – correspondeu todas as expectativas da família.

Agora, vamos conferir?!