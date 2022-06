5 sugestões para voltar se apaixonar pela sua casa!

Procura uma ideia para personalizar o seu banheiro? Por que não enriquecê-lo com mobiliário antigo comprado em feiras de antiguidades ou reaproveitar peças sem uso da casa? Pode recuperá-las e pintá-las com uma cor diferente que se harmonize com o estilo do banheiro ou de qualquer outra área. É o caso deste lindo banheiro decorado com uma mesa vintage.

Uma dica: divirta-se e misture estilos e junte peças de origem diferentes como mostra a imagem.