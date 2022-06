Uma casa rústica, barata, modular e bela de apenas 67 m²

Quando pensamos no estilo rústico, pensamos em móveis de madeira, numa casa com piso de cerâmica ou paredes de pedra. No artigo de hoje, vamos mostrar uma pequena moradia que vai ao encontro dessa imagem idílica que temos desta linguagem estética.

Trata-se de uma casa modular de 67 m² no meio da natureza. O pequeno chalé situa-se em Salamanca, na Espanha, e tem medidas exteriores de 6.80 e 6.63 m². Estas medidas podem variar, tal como a distribuição interior. A casa contém uma sala, uma cozinha aberta de 17.76 m², quartos e banheiro. A cozinha é especialmente luminosa e faz desta uma casa confortável e funcional. A residência foi construída em um curto período de tempo e tem bons acabamentos. Para além disso, é facilmente ampliável no futuro.

Venha conhecer este projeto dos construtores do gabinete Modular Home.