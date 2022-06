13 ideias que vão fazer sua casa pequena parecer mais moderna (e muito estilosa)

Esta cama joga com diferentes tons de cinza, uma cor elegante, sóbria e sofisticada, perfeita para um quarto e ideal para descansar.

As paredes em concreto dão uma sensação de segurança e de fortaleza, fazendo com que os moradores se sintam protegidos no espaço mais privado e íntimo da casa. A grande janela permite a incorporação do exterior que com o verde da natureza traz cor ao espaço.